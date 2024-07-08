Врачи спасли пожилую британку с помощью обычной пищевой соды

В Великобритании Беатрис Джонсон едва не погибла из-за агрессивных плотоядных бактерий, однако врачи спасли ее, введя обычную пищевую соду. Об этой истории пишет The Sun.

Бикарбонат натрия, известный как пищевая сода, помог спасти одну жизнь. Беатрис Джонсон не подозревала, что в ее организме свою агрессивную игру ведут бактерии. Однако со временем ее состояние стало ухудшаться: появилась слабость и дискомфорт в желудке. Тогда женщина не придала этому значения, но вскоре ей потребовалась помощь медиков.

Уже в больнице врачи обнаружили плотоядных бактерий. Пожилая пациентка была на волоске от септического шока, ее органы постепенно отказывали. Неожиданно, но никакого серьезного лечения не потребовалось: медики ввели раствор бикарбоната натрия, то есть соды. Очагом распространения бактерий был нос. Микроорганизмы разъедали слизистые и пошли дальше в организм.

После соды и соблюдения рекомендаций врачей британке стало лучше, она восстановилась под наблюдением специалистов и вскоре вернулась домой к детям и внукам.

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