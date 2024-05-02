Врачи удалили опухоль весом 9 кг со спины американки

В США женщина 15 лет жила с гигантской опухолью на спине, что серьезно осложняло ей жизнь. Недавно врачам удалось избавить пациентку от тяжелого груза, пишет «Газета.ру» .

Хирурги-онкологи помогли женщине с редким генетическим заболеванием — нейрофиброматозом. При этой причине еще в 15 лет у американки росла опухоль. Поначалу она была доброкачественной и не представляла угрозы. Однако с размера грецкого ореха образование переросло в гигантский отросток, который болтался на спине и мешал жить. Женщина, к тому же, стала ощущать ухудшение состояния здоровья. Например, ей было трудно дышать, ее постоянно тянуло назад и стало тяжелее ходить.

Лишь в 30 лет женщина решилась на операцию. Врачи объясняли, что это будет сложным вмешательством, так как было легко повредить крупные сосуды. Специалисты подвесили пациентку на ремни и смогли провести ювелирную работу по удалению сложной опухоли. На операцию потратили шесть часов.

Теперь женщина свободна от опухоли, которая была с ней больше четверти жизни. Она была счастлива избавиться от тяжелого груза.

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