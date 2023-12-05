Врачи в Балашихе вылечили пациента с редким переломом кости после падения со стремянки

В травматологическое отделение филиала № 3 Балашихинской больницы поступил 37-летний мужчина, который жаловался на острую боль в правом голеностопе и отек стопы после падения со стремянки с высоты около двух метров. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Врачи провели обследование и выявили у пациента шишку величиной больше сантиметра — отломок сместившейся таранной кости, которая является опорой для большеберцовой кости и удерживает вес тела. Перелом такой кости случается редко.

«Данная травма является прямым показанием к оперативному лечению. Во время почти двухчасовой операции мы вернули костный отломок в нормальное анатомическое положение и выполнили остеосинтез — хирургический метод сращивания кости при тяжелых оскольчатых переломах, зафиксировав части расколовшейся кости двумя винтами», — рассказал и. о. заведующего травматологическим отделением Далер Раджабов.

Сейчас мужчину уже выписали из медучреждения, он чувствует себя хорошо. Врач уточнил, что при такой травме важно вовремя обратиться за помощью и провести операцию.

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