Врачи в Долгопрудном спасли женщину с гигантским тромбом от ампутации ноги

В Долгопрудненскую больницу поступила 50-летняя женщина, которая жаловалась на отек лодыжки и голени, сообщили в областном Минздраве.

В ведомстве уточнили, что она обратилась к врачам только через 10 дней, когда ей стало сложно передвигаться из-за боли в ноге. В ходе обследования специалисты обнаружили гигантский тромб в сосуде паховой области пациентки. При отрыве он мог закупорить одну из кровонесущих магистралей и привести к нарушению кровообращения в ноге и летальному исходу.

«Мы приняли решение о незамедлительном хирургическом вмешательстве по удалению большого тромба в паховой области. Мы сделали надрез в паху, выделили закупоренную вену, а затем специальным инструментов вытащили тромб — его длина составила 10 сантиметров — и ушили кровеносный сосуд», — рассказал оперировавший хирург, доктор медицинских наук Сергей Лисин.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, через день после этого женщину уже выписали домой. Ее состояние значительно улучшилось.

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