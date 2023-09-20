Врачи в Долгопрудном удалили у женщины почти пятикилограммовую опухоль матки

В гинекологическое отделение стационара Долгопрудненской больницы поступила пациентка с острой болью и большим пальпируемым образованием брюшной полости, сообщили в областном Минздраве.

Врачи выявили, что образование происходит из придатков матки. Ситуация осложнялась тем, что образование давило на внутренние органы и вызывало непроходимость кишечника.

«Учитывая нарастающий болевой синдром и кишечную непроходимость, мы приняли решение немедленно прооперировать пациентку. Операция происходила через большой разрез, соответствующий размерам опухоли, так как иначе 25-сантиметровый в диаметре шар извлечь было бы невозможно. В настоящий момент фрагменты этого образования отправлены на гистологическое исследование», — рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

Врачи призвали граждан сразу обращаться за медицинской помощью при появлении дискомфортных ощущений. По их словам, образование у пациентки могли обнаружить на более ранних стадиях, что позволило бы избежать большой полостной операции. В ведомстве добавили, что послеоперационный период у женщины протекал без осложнений, на пятый день после операции ее выписали домой.

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