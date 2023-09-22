Врачи в Домодедово спасли женщину с разорвавшейся кистой яичника, содержавшей зубы и волосы

В приемное отделение стационара № 2 Домодедовской больницы поступила женщина в возрасте 60 лет с острой болью внизу живота и признаками сильной интоксикации, сообщили в областном Минздраве. У нее диагностировали воспаление и разрыв тератомы — дермоидной кисты яичника. Это ставило под угрозу жизнь пациентки, поэтому потребовалось срочное оперативное вмешательство.

«Наша команда сработала в течение так называемого «золотого часа», то есть в течение первого часа после разрыва кисты, когда обеспечивается самый высокий уровень выживаемости и значительное снижение риска осложнений. Мы выполнили эндоскопическую операцию», — сказал заведующий хирургическим отделением № 1 Домодедовской больницы Кирилл Овчинников.

По его словам, врачи через три небольших прокола извлекли кисту, диаметр которой составлял почти 15 сантиметров, а также ее содержимое. Помимо гнойных масс, там были зубы и сгусток волос. Профессионализм врачей и современное лапароскопическое медоборудование позволили малотравматично и эффективно оказать медицинскую помощь. Сейчас женщину уже выписали домой.

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