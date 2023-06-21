Врачи в Дубне помогли женщине родить в четвертый раз и спасли ее от ущемления грыжи

Врачи роддома Дубненской больницы помогли женщине в четвертый раз стать мамой, роды прошли без каких-либо осложнений, она родила девочку. Об этом рассказали в областном Минздраве.

Однако через день после родов состояние женщины ухудшилось. Среди симптомов были острая боль внизу живота, тошнота, в области пупка появилось грыжевое выпячивание. Специалисты диагностировали у нее грыжу белой линии живота с осложнением в виде ущемления. Было принято решение незамедлительно провести операцию. Завотделением общей хирургии больницы Игорь Решетников отметил, что хирургическое вмешательство прошло без осложнений и заняло около получаса. Сейчас женщину и новорожденную уже выписали.

Накануне врачи Наро-Фоминского перинатального центра помогли пациентке родить четырнадцатого ребенка.