Врачи в Дубне спасли пациентку с многочисленными переломами после ДТП

В реанимацию Дубненской больницы в критическом состоянии доставили 61-летнюю женщину, которая попала в ДТП, сообщили в областном Минздраве.

В ведомстве уточнили, что в экстренном режиме врачи-реаниматологи предприняли меры по стабилизации состояния женщины, после чего специалисты провели диагностику. В результате у нее выявили многочисленные повреждения внутренних органов: травму грудной клетки и ушиб легкого, перелом верхнего плечевого пояса и левой плечевой кости с повреждением нервного пучка и не только. В течение нескольких недель она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние удалось улучшить.

«По мере стабилизации состояния женщины травматологи провели две операции — при помощи штифтования восстановили плечо и голень, операция была выполнена малоинвазивным методом. Далее хирурги выполнили пункцию с целью извлечения жидкости из пространства между внутренней поверхностью грудной стенки и наружной поверхностью легкого для восстановления дыхания», — отметил главврач Игорь Давронов.

Женщина провела в медучреждении почти три месяца, сейчас она уже может самостоятельно передвигаться. Пациентку уже выписали под дальнейшее наблюдение специалистов.

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