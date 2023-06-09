Врачи в Кашире спасли мужчину, которого придавило железобетонной плитой

Врачи Каширской больницы прооперировали 25-летнего мужчину с разрывом кишечника и других органов брюшной полости, а также с множественными переломами тазовых костей. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Выяснилось, что молодой человек пострадал во время строительных работ. Его придавила железобетонная плита. Медики экстренно приняли решение об операции, чтобы восстановить кости и ткани поврежденных органов.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением Александр Страчук, сначала врачи зафиксировали переломы с помощью аппарата наружной фиксации, а также удалили часть поврежденного кишечника.

«Вторым этапом выполнили рассечение множественных спаек брюшной полости, образовавшихся вследствие тяжелой травмы внутренних органов», — рассказал врач.

Затем была проведена реконструктивная операция по восстановлению кишечника и закрытию стом. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали на амбулаторное лечение.

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