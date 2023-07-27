Врачи в Коломне спасли мужчину, проглотившего зубную щетку, дверную ручку и дужки от очков

Общество
©Григорий Сысоев/РИА Новости

Фото: [©Григорий Сысоев/РИА Новости]

Врачи Коломенской больницы извлекли из желудка 22-летнего мужчины зубную щетку, две дужки от очков и пластиковую дверную ручку. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением Владимир Кабаргин, щетку и дверную ручку изъяли без единого разреза — при помощи эндоскопа. А дужки очков не удалось достать через пищевод, поэтому пришлось провести операцию.

Уточняется, что все данные предметы оказались в желудке у мужчины, потому что он их проглотил. Сейчас пациент, по словам врачей, чувствует себя хорошо. Ему предстоит пройти психиатрическое лечение.

пресс-служба министерства здравоохранения МО

Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]

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