Врачи в Коломне спасли мужчину с онемением ног и сахарным диабетом, о котором он не подозревал

В Коломенскую больницу обратился 68-летний мужчина, который жаловался на выраженные боли, слабость в ноге и онемение обеих стоп, сообщили в областном Минздраве. Врачи выявили у него развитие сахарного диабета, о котором мужчина даже не подозревал.

Врачи приняли решение спасти ногу пациента. Перед этим они провели исследование, которого показало, что бедренная и подколенная артерии закупорены на протяженном участке. В ходе первого этапа хирургического вмешательства сосудистые хирурги наложили шунт из собственной вены мужчины, рассказал заведующий Региональным сосудистым центром Коломенской больницы Виктор Григорьев. После этого они провели ангиографию, которая выявила критическое сужение артерий голени ниже места соединения шунта с подколенной артерией. Это привело к замедлению кровотока и началу образования тромбов.

«Хирурги через катетер удалили тромботические массы и расширили сужение артерий голени при помощи малоинвазивного метода лечения», — добавил Григорьев.

После проведенной операции у пациента улучшилась чувствительность стоп, к ноге вернулась подвижность, боли прекратились. Мужчину уже выписали, он будет проходить наблюдение у сосудистого хирурга.

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