Врачи в Луховицах спасли пациентку с сорокасантиметровой миомой матки

В гинекологическое отделение Луховицкой больницы поступила женщина, которая жаловалась на боли и увеличенный в размере живот, сообщили в областном Минздраве. Врачи диагностировали у нее сорокасантиметровую доброкачественную опухоль — миому матки. Она занимала практически все брюшную полость.

В ведомстве уточнили, что женщина в течение двух лет избегала планового обследования.

«Такие образования могут препятствовать нормальной работе почек, способствовать развитию инфекционно-воспалительных заболеваний. Также может быть нарушена работа пищеварительной системы. Самое опасное в опухоли — это опасность онкологии» — рассказала заведующая акушерско-гинекологическим отделением Луховицкой больницы Лариса Воробьева.

Медицинские специалисты успешно удалили образование вместе с маткой и придатками и спасли жизнь пациентке. Женщину уже выписали, врачи проведут гистологию и после этого примут решение о дальнейшей тактике лечения. В ведомстве призвали женщин не забывать ежегодно посещать гинеколога для профилактического осмотра и обследования.

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