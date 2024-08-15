Врачи в МОНИИАГ помогли жительнице Подмосковья родить тройню

В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) поступила 34-летняя женщина с дихориальной триамниотической тройней — особенностью беременности, при которой у одного ребенка есть своя плацента, а другие — делят вторую плаценту, но располагаются в своем плодном пузыре. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«На сроке 32-33 недели у одного из плодов были отмечены признаки развивающейся гипоксии, в связи с чем будущая мама была госпитализирована. Через несколько дней в связи с прогрессирующей внутриутробной гипоксией второго плода, было принято решение о проведении операции экстренного кесарева сечения», — рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Женщина родила трех мальчиков с разницей в одну минуту. Их перевели в отделение реанимации новорожденных, потому что им потребовалась респираторная терапия, потому что они родились недоношенными. Кроме того, одному ребенку провели искусственную вентиляцию легких. Через неделю они смогли дышать самостоятельно, после чего их перевели на совместное пребывание с мамой. Сейчас их уже выписали.

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