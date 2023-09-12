Врачи в Московской области спасли беременную пациентку со сложным диагнозом

В МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского поступила 39-летняя женщина на 10-й неделе беременности, у которой ранее диагностировали холедохолитиаз — камни в желчных протоках и механической желтухой. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Врачи медучреждения провели исследование и выяснили, что камень был смещен в выходящий отдел желчного протока и застрял там. Это привело к тому, что желчь не могла оттекать и всасывалась в кровь, поэтому кожа стала желтого оттенка и появились боли в животе.

«Мы вовремя извлекли камень диаметром 1 сантиметр эндоскопическим способом, не произведя ни единого разреза на коже пациентки. Затягивание лечения при данной патологии также грозит развитием острого деструктивного панкреатита — крайне опасной патологии», — рассказал завотделением эндоскопии МОНИКИ Александр Вербовский.

Сейчас пациентку уже выписали, она будет продолжать наблюдаться в женской консультации по месту жительства.

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