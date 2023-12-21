Врачи в Мытищах смогли сохранить пациенту функцию кисти после взрыва петарды

В приемное отделение Мытищинской больницы поступил 20-летний молодой человек, который получил разорванную травму кисти левой руки после неосторожного обращения с пиротехникой. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Пациенту провели экстренную операцию, чтобы спасти его кисть, рассказал врач-травматолог Никита Поляков. На это у врачей было всего несколько часов.

«Повезло, что кость не пострадала, поэтому было принято решение сохранить палец и функции кисти. Мы сшили сухожилия второго и третьего пальца, провели аутодермопластику свободным лоскутом на область ногтевой фаланги первого пальца левой кисти. Лоскут прижился и удалось избежать инфекционных осложнений», — сообщил Поляков.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, пациента уже выписали домой. Функции его кисти удалось восстановить. Врачи в преддверии новогодних праздников напомнили, что петарды могут нести угрозу для здоровья. В случае трагедии важно сразу же обращаться к медицинским специалистам.

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