Врачи в Мытищах спасли мужчину с кишечной непроходимостью и раком толстой кишки
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В приемное отделение Мытищинской больницы поступил 48-летний мужчина, у которого была кишечная непроходимость и подозрение на рак толстой кишки. Об этом сообщили в областном Минздраве.
Врачи провели ему эндоскопическое стентирование желудочно-кишечного тракта.
«Новая методика стентирования позволила избежать сложностей для пациента и больших хирургических вмешательств. С помощью колоноскопа мы установили стент, который представляет собой тончайший металлический каркас, и восстановили просвет полого органа», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением больницы Станислав Шадский.
В ведомстве отметили, что ранее подобные эндоскопические малоинвазивные операции в Мытищинской больнице не проводились. По словам Шадского, после медицинского вмешательства состояние мужчины улучшилось, однако, биопсия подтвердила диагноз рака толстой кишки. Пациент будет продолжать лечение у врача-онколога.
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