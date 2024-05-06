Врачи в Ноябрьске спасли недоношенного ребенка с экстремально низким весом

В Перинатальном центре Ноябрьска помогли девочке, родившейся весом в 750 граммов. Об этой истории сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Врачи выходили ребенка весом в 750 граммов, родившегося на 28-й неделе беременности. Женщине делали кесарево сечение, так как иначе малышка могла умереть. Девочку выходили, помогли восстановиться и окрепнуть. Мама девочки до сих вспоминает, как ее новорожденная дочь помещалась в ладошке.

Современное оборудование, профессионализм врачей и время помогли ребенку стать весом 2700 граммов.

В ЦГБ отметили, что имели дело со спасением ребенка и более маленького веса: 470 граммов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье спасли мужчину, который чуть не сломал шею из-за падения с лестницы.