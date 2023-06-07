Врачи в Подмосковье спасли девушку с острой аллергией после татуажа бровей

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли 32-летнюю девушку с ангионевротическим отеком в острой форме. Об этом сообщила пресс-служба областного Минздрава.

Выяснилось, что сильная аллергия у пациентки возникла после процедуры татуажа бровей. На следующее утро брови выглядели как после химического ожога. Затем отек начал переходить на переносицу. После этого девушка вызвала скорую помощь.

Такую реакцию организма мог вызвать пигмент, содержащийся в краске для бровей, пояснила заведующая терапевтическим отделением № 2 Марина Козлова.

«Такое состояние могло привести к тяжелой форме отека горла и дыхательных путей, вплоть до летального исхода», — рассказала врач.

В течение двух дней медики проводили детоксикационную и антигистаминную терапии. После этого пациентка почувствовала себя значительно лучше. Сейчас девушку уже выписали на амбулаторное лечение.

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