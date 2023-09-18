Врачи в Подмосковье спасли пациентку с гигантской опухолью яичника

В Дмитровскую больницу поступила 61-летняя женщина, которая жаловалась на боли внизу живота и увеличение его объема, а также тошноту, сообщили в областном Минздраве. Врачи выявили у нее большую опухоль яичника, поэтому женщину экстренно перевели в МОНИИАГ.

«Пациентка при росте 165 сантиметров весила 130 килограммов, объем живота превышал 150 сантиметров. По результатам дополнительного исследования было обнаружено, что всю полость малого таза и брюшную полость занимает гигантская опухоль яичника — с множественными камерами и объемом содержимого до 30 литров», — сказала главный научный сотрудник МОНИИАГ Наталья Щукина.

В ведомстве уточнили, что у пациентки была не только крайняя степень ожирения, но и гипертоническая болезнь, нарушение углеводного обмена, желче- и мочекаменная болезнь, тяжелая варикозная болезнь и другие сопутствующие заболевания. В связи с этим врачи приняли решение провести радикальную операцию — удаление матки с придатками.

Благодаря слаженной работе бригады анестезиологов и хирургов операция прошла успешно, через 12 часов после нее женщина могла самостоятельно двигаться. Сейчас ее уже выписали с рекомендациями по дальнейшей реабилитации.

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