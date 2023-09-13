Врачи в Подольске провели успешную операцию пациенту на четвертой стадии рака

В Подольскую областную больницу поступил пациент, у которого шесть лет назад диагностировали рак сигмовидной кишки с метастазами в левое легкое и печень, сообщили в областном Минздраве. До этого ему уже проводили операцию, он прошел шесть курсов химиотерапии. В Подольской больнице ему провели РЧА печени.

«Суть данного метода заключается во введении в ткань новообразования электродов и воздействии на него радиочастотными колебаниями, которые вызывают значительное местное повышение температуры. В результате патологические клетки разрушаются, а здоровые ткани организма остаются целыми», — пояснил заведующий онкологическим торако-абдоминальным отделением, к. м. н. Тимур Ибрагимов.

Он добавил, что пациента уже выписали из стационара в удовлетворительном состоянии под наблюдение онколога. Врачи сохранили ему не только жизнь, но и жизненно важные органы. Период лечения и время восстановления удалось сократить благодаря высокотехнологичным малоинвазивным вмешательствам с использованием современного оборудования.

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