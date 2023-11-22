Врачи в Пушкино удалили зубочистку из мочевого пузыря пациента
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В Пушкинскую больницу обратился 32-летний мужчина, который жаловался на кровь в моче и частые позывы к мочеиспусканию. В ходе обследования выяснилось, что в мочевом пузыре пациента была зубочистка, сообщили в областном Минздраве.
«Мы вытащили ее через мочевыводящие пути. Если бы она там осталась, продолжались бы мучительные симптомы присутствия в мочевом пузыре камня и могла бы возникнуть перфорация мочевого пузыря», — рассказал врач-уролог высшей квалификационной категории Федор Бабенко.
В ведомстве уточнили, что после удаления зубочистки недуги у мужчины прошли. Сейчас он чувствует себя хорошо, его уже выписали из медучреждения.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.