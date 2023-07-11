Врачи в Раменском восстановили зрение девушке, ослепшей на один глаз после того, как подняла ребенка на руки

В Раменскую больницу поступила 27-летняя девушка, которая жаловалась на потерю зрения в левом глазу, сообщили в областном Минздраве.

Врачи выяснили, что накануне ночью она взяла на руки ребенка, чтобы успокоить его, и увидела рябь перед глазами. На утро ее глаз уже не видел. Диагностика выявила у нее ретинопатию Вальсальвы — заболевание, при котором кровь скапливается между сетчаткой и одним из слоев стекловидного тела, что нарушает зрение. Оно возникает при резком подъеме внутригрудного или внутрибрюшного давления.

«Для восстановления зрения пациентки мы приняли решение о проведении лазерной гиалоидотомии — вмешательстве, при котором при помощи лазера сформировали микроскопическое отверстие в стекловидном теле. На следующий день после вмешательства центр сетчатки освободился от крови, и зрение девушки улучшилось с 2 до 70%», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Павел Швец.

По его словам, кровь через созданное лазером отверстие далее будет опускаться в нижние отделы глаза, где самостоятельно рассосется в течение месяца. Сейчас пациентку уже выписали на амбулаторное лечение.

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