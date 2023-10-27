Врачи в Щелково помогли родить беременной двойней с многократным переплетением пуповин

В Щелковский перинатальный центр поступила 24-летняя женщина, беременная двойней, на сроке 33 недели, сообщили в областном Минздраве. Врачи провели ей кесарево сечение и выявили, что у новорожденных было многократное сплетение пуповин.

«Благодаря слаженной работе бригады врачей, на свет появились две девочки весом около двух тысяч граммов каждая. Так как дети родились раньше положенного срока, они были переведены в отделение реанимации новорожденных для дальнейшего лечения», — сказал заведующий акушерским физиологическим отделением Павел Тевосян.

По словам врача, опасным является даже однократное сплетение пуповин, потому что оно может сопровождаться сдавливанием сосудов и привести к внутриутробной гибели обоих плодов. Сейчас мать и ее новорожденные уже выписаны, они чувствуют себя хорошо. Напомним, что жительницы Московской области могут воспользоваться интернет-порталом «Стань мамой в Подмосковье», где размещена информация о системе родовспоможения в регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.