Врачи в Сергиевом Посаде спасли 53-летнего мужчину от разрыва аорты

Мужчина поступил в больницу на скорой помощи из поликлиники, куда пришел с жалобами на боль в животе. УЗИ показало, что расширение аорты у пациента доходило до 6,5 сантиметра при норме 2-2,5 сантиметра. Кроме того, протяженность расширения составляла 10 сантиметров.

Было принято решение об операции. Она осложнялась тем, что пациент имел лишний вес и обильные жировые отложения в области живота — они затрудняли доступ к пораженному участку аорты. Такая крупная аневризма предполагала большую кровопотерю. Поэтому врачи использовали новый аутотрансфузионный аппарат, собирающий кровь из полости раны.

Аутотрансфузионный аппарат также способен очищать собранную кровь в специальном резервуаре, отбирая эритроцитарную массу, которую можно перелить обратно пациенту. Как рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Игорь Дядьков, своя эритроцитарная взвесь по совместимости превосходит донорскую.

«Было важно максимально быстро вернуть эритроциты в организм человека, ведь именно они переносят кислород <…>. нам удалось избежать большую кровопотерю», — подчеркнул он.

Операция прошла успешно. Уже через неделю пациент почувствовал себя хорошо. Мужчину выписали на амбулаторное наблюдение.

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