Врачи в Сергиевом Посаде впервые провели пациентке эндоваскулярную эмболизацию при тяжелом артрозе коленных суставов

В Сергиево-Посадскую больницу поступила 76-летняя женщина, которая жаловалась на боли в коленях, особенно при ходьбе, сообщили в областном Минздраве.

Причиной стал гонартроз — хроническое заболевание, при котором поражены все компоненты коленного сустава. В этом случае обычно врач заменяют суставы путем эндопротезирования, однако, этой пациентке такой способ не подходил из-за большого количество сопутствующих заболеваний.

«Совместно с эндоваскулярными хирургами больницы было принято решение провести эмболизацию ветвей подколенной артерии, питающих эту избыточную рубцовую ткань, чтобы уменьшить ее объем и свести болевые ощущения к минимуму», — сообщил лечащий врач травматолог-ортопед Игорь Кучерявый.

В ведомстве уточнили, что данный метод лечения стал новым, он эффективен для устранения болевого синдрома у пациентов с тяжелым артрозом коленных суставов. В рамках такой операции сосуды закупоривают, чтобы разросшиеся ткани с нервными окончаниями перестали быть чувствительными. Заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения РСЦ Сергиево-Посадской районной больницы Дмитрий Куртасов отметил, что операцию провели на обоих коленных суставах. В результате их функцию удалось восстановить, женщина теперь может передвигаться без боли.

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