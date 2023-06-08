Врачи в Солнечногорске спасли мужчину со множественными переломами после ДТП

В Солнечногорскую больницу поступил 29-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии после ДТП. Врачи диагностировали у него множественные переломы, черепно-мозговую травму с кровоизлиянием в мозг, тяжелый ушиб головного мозга и другие последствия аварии. Об этом сообщили в областном Минздраве.

«Больше месяца мужчина находился в отделении реанимации.<…> Пациент был настолько нетранспортабелен, что его даже нельзя было перевезти в операционную, поэтому пришлось накладывать аппарат наружной фиксации для стабилизации переломов костей конечностей прямо в условиях реанимации», — рассказал завотделением травматологии Денис Гараев.

Когда состояние мужчины стабилизировалось, его перевели в травматологическое отделение. Мужчине уже провели первую часть операций, выполняют остеосинтез мыщелков бедра правого коленного сустава и правой большеберцовой кости и пластику связки надколенника. Через две недели запланирован второй этап лечения, рассказал Гараев.

Сейчас мужчина находится в хорошем состоянии, после второго этапа хирургических вмешательств его выпишут, вскоре он сможет передвигаться без помощи костылей.

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