Врачи в Видном прооперировали двоих детей с одинаковыми образованиями в ротовой полости

В Видновской больнице прооперировали двоих детей, у которых были обнаружены образования на язычке мягкого неба. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Родители первой годовалой девочки сообщили, что образование увеличилось в размерах за последние два месяца и доставляло ребенку дискомфорт при глотании. Врачи удалили его под общим наркозом, гистология показала, что новообразование являлось эпидермоидной кистой.

«Уникальность данного случая заключается в том, что язычок мягкого неба является чрезвычайно редкой локализацией для подобных кист. А спустя несколько дней в отделение был доставлен малыш в таком же возрасте и с аналогичным диагнозом. И вновь последовала операция, которая также завершилась успешно», — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.

В ведомстве уточнили, что дети после операции чувствуют себя хорошо, их уже выписали из больницы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.