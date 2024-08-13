Врачи в Видном провели двойную трепанацию черепа пациенту, упавшему с высоты своего роста

В Видновускую больницу поступил 42-летний мужчина в бессознательном состоянии, у него выявили повреждения мозга — гематому с одной стороны и обширную внутримозговую гематому с отеком — с другой, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Травму пациент получил после падения с высоты своего роста.

«Мы приняли решение о проведении гибридной операции по трепанации черепа с двух сторон. Таким образом, мы устранили сдавливание головного мозга, которое стало следствием травмы», — рассказал врач-нейрохирург Видновской больницы Сергей Шипилин.

По его словам, операция прошла успешно. После ее проведения состояние мужчины улучшилось, теперь он может ходить и разговаривать. Его уже выписали, однако, через полгода ему нужно будет выполнить операцию по установке титановых пластин.

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