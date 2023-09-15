Врачи в Видном спасли мужчину с фонтанирующим кровотечением в желудке

В приемное отделение Видновской больницы поступил 44-летний мужчина, который жаловался на выраженную слабость, головокружение, боли в животе, сообщили в областном Минздраве. Врачи выявили у него массивное желудочно-кишечное кровотечение.

«Мы ввели эндоскоп, остановили кровотечение наиболее эффективным способом. Используя метод клипирования, зафиксировали две клипсы на источнике кровотечения с применением специального прибора — клипатора, который вводится через канал эндоскопа. Кровоостанавливающее воздействие фиксированных клипс является аналогом хирургических швов», — рассказала заведующая клинико-диагностическом отделением Татьяна Шашкова.

По ее словам, хирургическое вмешательство провели без единого разреза. В ведомстве уточнили, что причиной кровотечения стала острая язва желудка. Эту патологию могли спровоцировать стресс, длительное употребление алкоголя, ненормированный прием медикаментов. Врач добавила, что возможными симптомами кровотечения в желудке являются головокружение и потеря ориентации в пространстве, тошнота, слабость, боли в животе, одышка, повышенная потливость. При их обнаружении важно обратиться к специалисту.

Отметим, что пациент прошел терапию и реабилитацию в отделении хирургии. После того как его состояние стабилизировалось, мужчину выписали из стационара на амбулаторное лечение.

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