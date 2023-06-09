Врачи в Видном удалили кисту из уха годовалой девочке

Годовалая девочка поступила в Видновскую больницу, ее родители пожаловались на новообразование в ухе ребенка, которое полностью перекрывало слуховой проход и приносило дискомфорт, сообщили в областном Минздраве.

Уплотнение появилось после ее рождения и постепенно увеличивалось. Врачи выявили у нее эпидермальную кисту — капсулу, в которой находились кожное сало и роговые массы. Образование имеет доброкачественное течение, но его важно вовремя удалить, чтобы не допустить риска бактериального инфицирования и гнойного процесса. Девочке провели операцию по удалению кисты, она заняла полчаса.

«Проведенная гистология показала, что опухоль являлась доброкачественной», — отметила завотделением оториноларингологии Кристина Таджикулова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал открытие первого в регионе современного детского госпиталя.