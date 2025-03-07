Врачи Владикавказа купировали гипертонический криз Гаглоева

Пресс-секретарь главы Южной Осетии Наталья Босикова сообщила РИА Новости, что медикам во Владикавказе удалось стабилизировать состояние президента республики Алана Гаглоева, у которого ранее случился гипертонический криз.

Гаглоева доставили в одну из клиник Владикавказа 6 марта в связи с резким скачком артериального давления. Как отметил главный врач Республиканской клинической больницы Владикавказа Астан Митциев, Алану Эдуардовичу Гаглоеву провели полное клиническое обследование.

За период с ночи до утра пациент не испытывал болевых ощущений, показатели артериального давления оставались в норме. Утром было проведено эхокардиографическое обследование сердца, которое не выявило никаких патологий. Криз был успешно купирован.

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