Врачи во Владивостоке впервые вылечили подростка с волчанкой

Фото: [ Реанимация в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля/Медиасток.рф ]

В детской клинической больнице Владивостока медицинские специалисты применили инновационный метод терапии для лечения 14-летней пациентки с диагнозом системная красная волчанка. Состояние девочки осложнялось острой почечной недостаточностью и отсутствием диуреза, сообщает РИА Новости.

В течение двух месяцев стандартные протоколы лечения не приносили клинического улучшения. Состояние пациентки прогрессивно ухудшалось с развитием полинейропатии, приведшей к нарушению двигательных функций и дыхательной деятельности.

На протяжении 80 дней пациентка находилась в отделении реанимации с периодическим подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Медицинским консилиумом было принято решение о применении экстракорпорального метода очистки крови с использованием аппарата Нуклеокор.

Девять сеансов терапии с применением медицинских колонок позволили достичь положительной динамики. У пациентки восстановилась самостоятельная дыхательная функция, появились признаки диуреза и начался процесс восстановления работы почек.

На 64-й день лечения было зафиксировано значительное улучшение состояния, что позволило полностью отменить процедуры гемодиализа. Это первый документально подтвержденный случай применения данной технологии для лечения подростка с системной красной волчанкой в Российской Федерации.

