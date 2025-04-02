Враг публикует кадры атаки на Крым: ВСУ атаковали три военных катера и один ЗРК «Тор»

ВСУ атаковали за минувшие сутки сразу несколько российских стратегически важных целей в акватории Черного моря в Крыму и на побережье полуострова. По крайней мере так утверждают украинские паблики, публикуя видео атак своих вооруженных сил.

При этом правдивость кадров пока не подтверждена российским Минобороны и, соответственно, находится под вопросом.

Основываясь на информации из видеоматериалов и сообщений, полученных от военных источников, можно сделать вывод, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины подверглись атаке со стороны двух или трех российских катеров и одного зенитно-ракетного комплекса «Тор». Эти объекты вели огонь по украинским беспилотникам.

По информации, эти беспилотные летательные аппараты применяют технологию Starlink для обеспечения надежной связи. Их грузоподъемность может достигать 15 кг, а радиус действия — 1000 км.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Таганрог. Обломки дронов рухнули перед жилыми домами. В городе объявлен режим ЧС.