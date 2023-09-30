Враг разбомбил православный монастырь под Волновахой, есть пострадавшие

Украинскуие боевики продолжают при помощи дальнобойного вооружения, поставляемого Западом, обстреливать территории Донецкой народной республики. При этом, ВСУ совершенно не смущаются наносить удары по объектам, которые военными точно не назовешь.

Как рассказали в экстренных службах ДНР, в субботу, 30 сентября, вооруженные силы Украины атаковали монастырь под Волновахой. В результате удара пострадали несколько человек.

«ВСУ нанесли удар по монастырю под Волновахой», — передает сообщение служб ТАСС.

Отмечается, что результате украинского обстрела были ранены прихожанин и монах — архимандрит Лаврентий. Сейчас они госпитализированы.

Ранее стало известно, что не менее 90% ПВО ВСУ в Харьковской области были уничтожены еще в первые дни СВО.