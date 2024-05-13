Враг снова попытался атаковать Белгород с помощью беспилотника

По данным пресс-службы военного ведомства, киевский режим попытался совершить очередной теракт на территории РФ: так, над Белгородской областью был замечен беспилотник самолетного типа. Его после обнаружения сразу же уничтожили.

На данный момент информации о том, имеются ли какие-то повреждения или пострадавшие, нет. Эти данные уточняются. Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о том, что ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая, что в Грайворонском округе. К счастью, тут никто не пострадал, но есть повреждения в нескольких хозпостройках.