«Не кровоточили вовсе»: очевидец обстрела пляжа Севастополя рассказал о странных ранах на телах пострадавших

У большинства пострадавших в ходе воскресного обстрела пляжа Учкуевка в Севастополе были довольно характерные ранения от кассетных снарядов американской дальнобойной ракеты ATACMS. На это в беседе с РИА Новости указал хозяин ресторана, где от атаки ВСУ пытались спрятаться мирные жители.

По словам собеседника агентства, представившийся Александром, один раненый в миг стал словно рябой. У других раны почему-то вовсе не кровоточили.

«Никогда не видел такого типа осколочных ранений – они не кровоточат. Я осматривал одну девушку ей прилетел осколок 2,5 на 2,5 сантиметра в брюшную полость и при этом рана не кровила. Был ещё один мужчина лет 50 буквально "рябой" от осколков по всему телу, при этом в сознании на ногах, шока нет», — рассказал мужчина.

Хозяин кафе признался, что по первому образованию является военврачом. Он предположил, что такой странный на первый взгляд эффект может быть специальным усложнением первичной диагностики ран.

ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полета на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. Губернатор Михаил Развожаев объявил 24 июня в Севастополе днем траура.

Ранее мы рассказывали, как во время обстрела Учкуевки владельцы «бананов» продолжали катать детей, назвав ракеты ВСУ — салютом на День Нептуна.