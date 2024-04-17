Вражеский дрон снова сбили над Белгородской областью

В среду, 17 апреля, над Белгородской областью в очередной раз силы ПВО России пресекли атаку со стороны Украины. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны России.

По данным военного ведомства, попытка киевского режима совершить атаку по территории России в среду, 17 апреля, произошла около 14:30 – над Белгородской областью засекли дрон самолетного типа. Он сразу был уничтожен.

Пока на данный момент не сообщается, есть ли какие-либо разрушения в результате инцидента. Также официально не говорится и о том, пострадал ли кто-то в результате очередной украинской атаки. Подробности уточняются. Напомним, ранее мы рассказали о том, как может пройти инаугурация Владимира Путина. Подробности в материале.