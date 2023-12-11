«Время избавления»: о чем попросить вселенную в ночь редкого затмения

Декабрь всегда считается месяцем мистическим, но именно этот подарит настоящее предновогоднее чудо — астероид, который пройдет перед яркой звездой Бетельгейзе, вызовет редкое затмение.

Эзотерик Аделина Панина рассказала, что нужно обязательно сделать в ночь на вторник, 12 декабря. По ее словам, помимо затмения, стоит ждать еще и новолуния, которое пройдет в знаке огненного Стрельца.

«Мы находимся в преддверии зимнего солнцестояния, которое наступит 21-22 декабря. Это и есть настоящий, истинный и эзотерический, и астрологический новый год. Все эти события действительно имеют некий мистический подтекст», — рассказала Панина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Особое желание

На новолуние принято загадывать желание. Эзотерик посоветовала не просить что-то новое, а попытаться избавиться от старого.

«В это время хорошо просить избавления от чего-то, ухода чего-то из жизни. Просить сделать не так, как прежде. Можно попробовать поменять работу, разорвать какие-то деструктивные отношения, которые мешают. Ни в коем случае нельзя подписывать новые договоры, делать новые приобретения и просить ничего нового у вселенной», — пояснила Панина.

Время для загадывания заветного желания наступит позже — 21 декабря, уверена эзотерик.

«С 12 по 21 декабря я очень рекомендую убраться в квартире, выбросить старый хлам, освободить помещение от ненужных вещей. Если вещь сломалась или испортилась, значит, она уже несет какую-то деструктивную программу, от этого надо избавляться», — подчеркнула Панина.

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Сожгите проблемы

Она также отметила, что 12 декабря астероид главного пояса Леона пролетает на фоне одной из самых ярких известных звезд созвездия Ориона, красного гиганта Бетельгейзе.

«Само затмение начнется в 4 утра по московскому времени. Я рекомендую, если вы не будете спать в это время, зажечь свечу и написать на листочке то, от чего хочется избавиться, и сжечь этот листок, чтобы с этим затмением, с этим новолунием как раз ушло все отжившее», — посоветовала Панина.

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