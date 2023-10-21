Время извиняться: почему нельзя копить обиды в конце октября

О счастье в личной жизни мечтают практически все люди. Чтобы узнать, как сложится последняя неделя октября с любовной точки зрения, мы заглянули в будущее.

Известная ясновидящая Инна Мишина сделала расклад на любовь с помощью рун — самой точной и древней предсказательной, по ее словам, системы.

Провидица заявила, что хозяйкой недели с 23 по 29 октября станет руна Йера.

«Руна Йера — символ развития, изменения и баланса. Она приносит в себе энергию гармонии и трансформации. Йера призывает нас смотреть на отношения с другой стороны», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Нерешенные конфликты, застарелые обиды— все то, что мешает отношением развиваться, на предстоящей неделе уйдет, добавила Мишина. Главное — идти навстречу друг другу.

«Откройтесь для серьезного разговора с партнером. Обсуждайте свои чувства и желания. Поделитесь своими мыслями, и это поможет найти взаимопонимание», — посоветовала экстрасенс.

Не стоит копить обиды на предстоящей неделе, предостерегла ясновидящая, ведь в противном случае кризис в отношениях может затянуться надолго.

«Искренне извинитесь и примите извинения своего любимого человека. Предстоящая неделя даст возможность многим парам, которые уже стоят на грани развода, наладить свои отношения», — заключила ясновидящая.

Ранее экстрасенс Мишина рассказала, какие сны всегда сбываются.