Время Киеву ответить за Белгород: СМИ сообщили о взрывах в столице Украины

Украинское издание «Общественное» сообщает о серии мощных взрывов в Киеве.

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в публикации.

В Киевской городской военной администрации подтвердили атаку российских войск, добавив, что в столице Украины сейчас активно работают системы ПВО.

Последние несколько дней российские войска усилили ракетные атаки на украинские города с целью уничтожение военной инфраструктуры ВСУ. Поводом к тому стали недавние печальные события в Белгороде.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.