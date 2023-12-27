«Время магическое, не упустите свой шанс»: ясновидящая рассказала, как в полнолуние 27 декабря стать богатым

Последнее полнолуние декабря принято называть Холодной луной. В уходящем 2023 году это астрологическое событие произойдет в Раке — самом эмоциональном и чувствительном знаке зодиака, а это означает, что усилятся конфликты, вырастет недопонимание между близкими людьми, а у многих глаза будут на мокром месте.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, как пережить это непростое время без потерь и встретить Новый год на волне позитива.

Слезы и конфликты

По ее словам, так как полнолуние пройдет в Раке, то даже незначительные события люди будут принимать близко к сердцу.

«В этот период нельзя планировать ничего важного. Холодная луна повлияет абсолютно на все сферы жизни, но особенно непросто будет тем, кто решит заключить крупную сделку по работе. Постарайтесь перенести подписание договоров на январь, иначе есть риск срывов, потери денег и ухудшения отношений с деловыми партнерами», — рассказала Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По мнению ясновидящей, нужно постараться контролировать свои эмоции и не придавать огромного значения пустякам.

«Напишите на бумаге все свои проблемы, самые тревожные, разрушительные мысли и мысленно представьте, что оставляете все невзгоды в уходящем году. Если сделаете уборку, то в дом придет позитивная энергия. Это время очень подходит для того, чтобы навести порядок и в жилище, и в голове», — добавила Алиева.

Фото: [ freepik.com ]

Шанс изменить свою жизнь

В период с 27 по 31 декабря открывается астральный портал, продолжила экстрасенс. Именно в это время сила мысли настолько велика, что можно притянуть в свою жизнь что-то хорошее, поэтому нельзя допускать никакого негатива даже в мыслях.

«В полнолуние можно сделать стрижку, мысленно настраивая себя на обновление, а также попросить высшие силы о женской привлекательности. Можно начинать обучение — это очень благоприятное время для получения новых знаний», — пояснила Алиева.

Фото: [ freepik.com ]

Волшебные монетки

Холодная луна поможет в реализации планов всем тем, кто привык действовать не по инструкции, а наоборот ищет креативные решения, уверена ясновидящая.

«Чтобы привлечь в свою жизнь финансовое благополучие, нужно положить на подоконник несколько монеток. На утро, после того, как Холодная луна зарядит деньги своей серебряной энергией, положите волшебные монетки в кошелек и ждите прибыли. Чтобы жизнь была полной и счастливой, таким же образом зарядите воду, а потом, попросив у высших сил исполнения желания, выпейте. Полнолуние — время магическое, поэтому не упустите свой шанс на загадывание судьбоносного желания», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая рассказала, как правильно подготовиться к Новому году.