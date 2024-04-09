Время работы подразделений ГИБДД Подмосковья продлят из-за технического сбоя

Выдача водительских удостоверений и регистрация транспортных средств в подразделениях подмосковной Госавтоинспекции приостановлены из-за технического сбоя.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, в настоящее время над устранением неполадок работают специалисты.

О возобновлении оказания госуслуг будет сообщено дополнительно. Рабочий день подразделений будет продлен, чтобы успеть принять всех граждан, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подразделениям ДПС Подмосковья передали новые патрульные машины.