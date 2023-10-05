«Время самоограничений»: ясновидящая рассказала, что нельзя делать 5 октября

Православная церковь 5 октября почитает святых Фоку и Иону. Они отреклись от язычества, за что были подвергнуты пыткам и мучительной смерти. Их святость и преданность вере привели к их канонизации как святых мучеников.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как правильно провести этот день. По ее словам, православные христиане 5 октября должны поститься и молиться.

«Многие верующие соблюдают пост. Они обычно избегают мясных продуктов и соблюдают строгую диету. Пост представляет собой время самоограничений, самоочищения и молитв во имя укрепления духовных ценностей», — пояснила Мишина.

На Фоку и Иону стоит держаться подальше от осин, продолжила собеседница издания.

«Согласно народным поверьям, в этот день осина собирает человеческую печаль. Это древо, которое является домом для грусти. Поэтому в этот день верующие не сбивают листья осины», — подчеркнула Мишина.

Кроме того, в этот день запрещено ругаться и лениться — это может привлечь безденежье. Помимо этого, стоит избегать дурных мыслей. Ясновидящая посоветовала сходить в храм и провести день с семьей.

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