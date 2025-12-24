«Время тотального разрушения жизни»: жена нового мэра Красноярска попала в скандал из-за высказывания о Сибири

Жена новоизбранного мэра Красноярска Сергея Верещагина оказалась недовольна переездом в Сибирь и назвала регион «тотальным разрушением жизни». Соответствующие публикации из ее социальных сетей опубликовал телеграм-канал Kras Mash, пишет «Лента.ру».

В своих постах супруга градоначальника рассказывает о семейной недвижимости и резких изменениях, которые произошли в жизни семьи за последние несколько месяцев.

По всей видимости, под этими переменами она подразумевает избрание ее мужа руководителем города депутатами Красноярского городского совета. Именно в этом контексте прозвучала ее фраза о «времени тотального разрушения жизни».

Сам Верещагин от комментариев отказался. Он также не стал обсуждать тему московской прописки, однако сообщил, что сейчас его супруга и дети находятся вместе с ним.

У семьи нового мэра в Красноярске есть просторный дом — пока Верещагины жили в Москве, в нем проживали их родители. После возвращения супруги провели в доме ремонт, обставили его новой мебелью и решили остаться здесь на постоянное жительство.

