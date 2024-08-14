Мишустин назначил Аширова врио руководителя Росмолодежи
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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Дениса Аширова врио руководителя Федерального агентства по делам молодежи, сообщило агентство «Интерфакс».
Аширов занял пост Ксении Разуваевой, которую Мишустин освободил от должности по собственному желанию.
Новый врио главы Росмолодежи ранее занимал должность статс-секретаря — заместителя руководителя.
Ранее сообщалось, что Разуваева попросила освободить ее от должности в связи с личными семейными обстоятельствами.