Мишустин назначил Аширова врио руководителя Росмолодежи

Аширов занял пост Ксении Разуваевой, которую Мишустин освободил от должности по собственному желанию.

Новый врио главы Росмолодежи ранее занимал должность статс-секретаря — заместителя руководителя.

Ранее сообщалось, что Разуваева попросила освободить ее от должности в связи с личными семейными обстоятельствами.