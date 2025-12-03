«Вручили мое легкое в пакете»: шок-терапия для 17-летнего вейпера из Новой Зеландии

Медики отдали подростку удаленный орган в пакете, чтобы наглядно продемонстрировать последствия вредной привычки.

Юноша начал курить вейпы в 14 лет. К 16 годам он скуривал до четырех одноразовых устройств в неделю.

Первые серьезные проблемы со здоровьем возникли в августе 2024 года, когда Кинг почувствовал острую боль и не смог сделать полноценный вдох. В больнице врачи диагностировали обширный коллапс легкого и откачали скопившуюся жидкость.

Вскоре состояние подростка ухудшилось снова. За несколько месяцев коллапс легкого повторялся четыре раза. Медикам пришлось проводить все более сложные процедуры: создавать перегородку, удалять слизистую оболочку и в итоге иссекать поврежденную часть органа. В конечном итоге легкое пришлось удалить полностью.

После операции Лирей Кинг кардинально изменил свое отношение к курению. Он начал посещать школы, чтобы показывать сверстникам последствия употребления вейпов. Свой удаленный орган подросток закопал во дворе, символически завершив период зависимости.

Ранее ученые выяснили, что вейпы содержат в тысячи раз больше бактерий, чем унитазы.