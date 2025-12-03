«Вручили мое легкое в пакете»: шок-терапия для 17-летнего вейпера из Новой Зеландии
Семнадцатилетнему жителю Новой Зеландии Лирею Кингу удалили легкое после продолжительного курения электронных сигарет, пишет издание Metro.
Медики отдали подростку удаленный орган в пакете, чтобы наглядно продемонстрировать последствия вредной привычки.
Юноша начал курить вейпы в 14 лет. К 16 годам он скуривал до четырех одноразовых устройств в неделю.
Первые серьезные проблемы со здоровьем возникли в августе 2024 года, когда Кинг почувствовал острую боль и не смог сделать полноценный вдох. В больнице врачи диагностировали обширный коллапс легкого и откачали скопившуюся жидкость.
Вскоре состояние подростка ухудшилось снова. За несколько месяцев коллапс легкого повторялся четыре раза. Медикам пришлось проводить все более сложные процедуры: создавать перегородку, удалять слизистую оболочку и в итоге иссекать поврежденную часть органа. В конечном итоге легкое пришлось удалить полностью.
После операции Лирей Кинг кардинально изменил свое отношение к курению. Он начал посещать школы, чтобы показывать сверстникам последствия употребления вейпов. Свой удаленный орган подросток закопал во дворе, символически завершив период зависимости.
