ВС РФ бомбят порты Черноморска и Одессы

В пятницу в порту Черноморск, который находится в Одесской области Украины, произошли сильные взрывы. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». Взрывы гремят и в порту самой Одессы.

По информации от Министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в Одесской, а также соседних с ней Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях ревут сирены воздушной тревоги.

«О сильных взрывах в Одессе и в районе порта Черноморска пишут местные паблики», — говорится в сообщении издания.

Как признаются местные жители в одесских пабликах, «взрывы просто адские, буд-то все выворачивается наизнанку»

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по крупнейшему на Украине ГПЗ под Черниговом.