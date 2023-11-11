ВС РФ начали применять в зоне СВО барражирующие боеприпасы «Ланцет», пробивающие сетки и решетки бронетехники

Об успешном применении модифицированных под современные реалии ведения боевых действий в зоне СВО боеприпасов «Ланцет» сообщают военкоры с передовой в соцсетях.

Отмечается, что новые «Ланцеты» оборудованы комплексом лазерной локации LIDAR. что позволяет пробивать без проблем самодельную защиту вражеской бронетехники в виде сеток и решеток. В результате чего подрыв боевой части осуществляется уже на подлете к украинским танкам и БМП.

«Взрыв создает кумулятивную струю, которая долетает до объекта и поражает его, несмотря на любые кустарные методы защиты», - приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что российская сверхзвуковая ракета «Оникс» подорвала припортовую инфраструктуру под Одессой.