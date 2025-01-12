Линия фронта в последнее время с каждым днем все ближе к Днепропетровской области, армии России осталось 6,5 км, передает Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что после взятия ВС РФ села Соленое к югу от Покровска, российским войскам осталось около 6,5 км до админисиративной границы Донецкой народной республики с Днепропетровской областтью.

На это указывают и украинские военные аналитики из паблика Deep State.

«При этом пока по-прежнему неясно, будут ли россияне (в данный момент) рваться к Днепропетровской области, либо предпочтут повернуть севернее и блокировать Покровск с запада (либо будут решать отновременно обе этих задачи)», — пишут украинские ресурсы.

Ранее сообщалось, что украинские военные аналитики хоть и с опозданием, но признали переход под полный контроль российских войск важного города и укрепрайона Курахово. Об этом передает украинский паблик DeepState, один из немногих, который пытается максимально объективно освещать обстановку на поле боя с той стороны.

В публикации сообщается, что бойцы Армии России теперь окружают территорию, где находятся позиции Вооруженных сил Украины, расположенные за Курахово. Украинские военные также признают, что ситуация на передовой складывается непросто.