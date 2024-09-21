Армия России поразила рекетным ударом сухогруз с боеприпасами, которые Запад немеревался поставить Киеву, проинфомировали в пресс-службе Минобороны РФ.

Сообщается, что сухогруз был поражен ракетным ударом с применением оперативно-тактической авиации с боевых дронов.

«Ракетными войсками, беспилотными летательными аппаратами и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, „, — отметили там.

Как добавили в российском оборонном ведомстве, также был нанесен ракетный удар в 153 районах по внушительному скоплению вражеской живой силы и военной техники. Кроме того, групповой удар пришелся по обеспечивающим ВПК Украины объектам энергетики.

Ранее сообщалось, что более 100 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией России за прошедшую ночь.